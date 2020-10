Tg Scuola, edizione del 16 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Le scuole hanno lavorato tantissimo questa estate per garantire il rientro in classe di studenti e studentesse. Se l’idea per qualcuno è chiuderle e lasciare tutti a casa, la risposta è no”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lo ribadisce su Facebook dopo le voci di questi giorni che proponevano la chiusura delle scuole come possibilità per frenare l’andamento dei contagi. Ma al 10 ottobre, gli alunni che sono risultati positivi sono circa 5.800, e gli insegnanti poco più di mille. Segno, per la ministra, che la scuola non è un luogo dove ci si contagia facilmente. “La scuola è un luogo sicuro e non chiuderà”, ha precisato.– SCUOLA: SÌ A LEZIONI IN TEATRI E MUSEI, STOP A GITE E VISITE GUIDATE Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Le scuole hanno lavorato tantissimo questa estate per garantire il rientro in classe di studenti e studentesse. Se l’idea per qualcuno è chiuderle e lasciare tutti a casa, la risposta è no”. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lo ribadisce su Facebook dopo le voci di questi giorni che proponevano la chiusura delle scuole come possibilità per frenare l’andamento dei contagi. Ma al 10 ottobre, gli alunni che sono risultati positivi sono circa 5.800, e gli insegnanti poco più di mille. Segno, per la ministra, che la scuola non è un luogo dove ci si contagia facilmente. “La scuola è un luogo sicuro e non chiuderà”, ha precisato.– SCUOLA: SÌ A LEZIONI IN TEATRI E MUSEI, STOP A GITE E VISITE GUIDATE

repubblica : Vietato sudare e quaderni messi in quarantena: le improbabili regole a scuola - dadamarini1 : RT @RepubblicaTv: Bari, treni e bus strapieni di studenti e pendolari: 'Distanziamento impossibile ma non c'è altro modo': 'Rispettare il d… - Foxsaw22AveAle : RT @RepubblicaTv: Bari, treni e bus strapieni di studenti e pendolari: 'Distanziamento impossibile ma non c'è altro modo': 'Rispettare il d… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Bari, treni e bus strapieni di studenti e pendolari: 'Distanziamento impossibile ma non c'è altro modo': 'Rispettare il d… - RepubblicaTv : Bari, treni e bus strapieni di studenti e pendolari: 'Distanziamento impossibile ma non c'è altro modo': 'Rispettar… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola edizione Tg Scuola, edizione del 16 ottobre 2020 Dire Chiusura scuole, il Governo contro De Luca: possibile opposizione

La nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto infuriare il Governo centrale. Così il governatore campano ha chiuso le chiuse per l’aumento dei contagi e così ha ...

MAT, la Settimana della Salute Mentale a Modena inizia in piazza Roma

Un evento inaugurale in piazza Roma a Modena e appuntamenti tra musica, socialità e arte in sicurezza. Màt – Settimana della Salute Mentale prende il via sabato 17 ottobre alle 15.30 con un saluto ist ...

La nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto infuriare il Governo centrale. Così il governatore campano ha chiuso le chiuse per l’aumento dei contagi e così ha ...Un evento inaugurale in piazza Roma a Modena e appuntamenti tra musica, socialità e arte in sicurezza. Màt – Settimana della Salute Mentale prende il via sabato 17 ottobre alle 15.30 con un saluto ist ...