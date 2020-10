Tg Politico Parlamentare | edizione del 16 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il negoziato a Bruxelles sul Recovery fund non si sblocca. La situazione sanitaria in Europa è al livello di guardia, perciò si sta lavorando per far arrivare il prima possibile le risorse del programma Next generation. L’attività economica è in ripresa, ma un secondo lockdown generalizzato metterebbe in ginocchio il sistema produttivo. Proprio di questo si parlerà stasera a Palazzo Chigi in un vertice tra il premier e i capi delegazione. Giuseppe Conte è contrario al coprifuoco in tutta Italia, però nella maggioranza cresce la convinzione che l’ultimo Dpcm non basti a scongiurare il peggio e a limitare i contagi. Domani sera, invece, è previsto il Cdm e il via libera alla manovra da 40 miliardi. Rimangono però dei nodi da sciogliere tra i partiti su fisco e lavoro e non è escluso che la riunione slitti ancora.– SCONTRO GOVERNO-REGIONI SULLA SCUOLA