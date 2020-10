Terrorista taglia la testa all' insegnante del figlio Ucciso dalla polizia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Un uomo è stato ritrovato decapitato a Conflans Saint-Honorine, nella periferia di Parigi. Il presunto omicida è stato poi, riferisce l'emittente Bfmtv, aggiungendo che le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 davanti ad una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue parigina. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell'ordine, che lo hannonel vicino comune di Eragny, ne dipartimento di Val-d'Oise. A quanto scrive le Figaro, laha poi trovato accanto a lui un corpo decapitato. Gli agenti non hanno potuto avvicinarsi perché l'aggressore portava un giubbotto esplosivo. Ora è in corso un'operazione per disinnescare ...