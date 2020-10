Terremoto magnitudo 7 a ovest di Ustica, lo tsunami raggiunge in mezz’ora le coste del Lazio: oggi la simulazione “MAREMOTO NORD” (Di venerdì 16 ottobre 2020) oggi 16 ottobre, si è svolta un’esercitazione per Posti di Comando denominata MAREMOTO NORD, organizzata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio d’intesa con la Prefettura di Roma, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e i Comuni litoranei della provincia. L’esercitazione rientra fra le attività della Settimana Nazionale della Protezione Civile promossa dal DPC. MAREMOTO NORD è nata con l’obiettivo di testare il sistema di allertamento nazionale della Piattaforma SiAM (Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma), i flussi di attivazione e di comunicazione fra le diverse Strutture operative che devono gestire l’emergenza e i modelli di intervento dei singoli Comuni coinvolti. Nel corso della mattinata, si è simulata una ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020)16 ottobre, si è svolta un’esercitazione per Posti di Comando denominata MAREMOTO NORD, organizzata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regioned’intesa con la Prefettura di Roma, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e i Comuni litoranei della provincia. L’esercitazione rientra fra le attività della Settimana Nazionale della Protezione Civile promossa dal DPC. MAREMOTO NORD è nata con l’obiettivo di testare il sistema di allertamento nazionale della Piattaforma SiAM (Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma), i flussi di attivazione e di comunicazione fra le diverse Strutture operative che devono gestire l’emergenza e i modelli di intervento dei singoli Comuni coinvolti. Nel corso della mattinata, si è simulata una ...

