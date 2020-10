Terapie intensive, personale sanitario e capienza degli ospedali: ecco le regioni che rischiano di più (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Salvate gli ospedali e le Terapie intensive. Ma soprattutto: non si poteva e doveva fare prima? Cosa è stato fatto fino a ora? L’annunciata seconda ondata di contagi di Coronavirus è ormai realtà, e l’allarme è sempre lo stesso: contenere la situazione negli ospedali e nelle Terapie intensive. È questo uno dei principali indicatori della (vera) crisi, mentre da più parti si lamenta il fatto che in questi nove mesi di emergenza non si è fatto abbastanza: né nell’ampliare il numero dei posti letto, né nel mettere mano alla medicina territoriale. I contagi sono in aumento esponenziale e si sta di nuovo, di fatto, ospedalizzando il virus. ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Salvate glie le. Ma soprattutto: non si poteva e doveva fare prima? Cosa è stato fatto fino a ora? L’annunciata seconda ondata di contagi di Coronavirus è ormai realtà, e l’allarme è sempre lo stesso: contenere la situazione neglie nelle. È questo uno dei principali indicatori della (vera) crisi, mentre da più parti si lamenta il fatto che in questi nove mesi di emergenza non si è fatto abbastanza: né nell’ampliare il numero dei posti letto, né nel mettere mano alla medicina territoriale. I contagi sono in aumento esponenziale e si sta di nuovo, di fatto,zzando il virus. ...

piersileri : Allenarsi a convivere con il virus. Non è una boutade: significa seguire le regole con responsabilità, significa, p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 8.804 nuovi casi, 83 morti, +47 terapie intensive - Agenzia_Dire : 'Con i numeri attuali non vedo il rischio di un lockdown nazionale. Terapie intensive lontanissime da sovraccarico'… - amalialena : RT @lucabattanta: Arcuri non ha mai cominciato i lavori per le terapie intensive A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzar… - andrelettrico : RT @RadioRadioWeb: 'Lui da abile politico ha fatto i suoi sketch e ha pensato che il suo lavoro fosse fare conferenze stampa, anziché crear… -