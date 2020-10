Tensione Stato-Regioni, l’attacco di Arcuri: «Le Regioni non hanno attivato 1.600 posti disponibili» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attacco duro e diretto del commissario Arcuri per tutti i governatori alla Conferenza delle Regioni: «Vi abbiamo aiutato, ora servono risposte». La questione gira tutta attorno ai numeri delle terapie intensive in Italia, massimo indicatore della situazione coronavirus dal momento in cui se le terapie intensive sono sature le persone che rischiano la vita non possono ricevere cure adeguate. Il rischio è quello di tornare ai numeri dello scorso marzo. «Le Regioni non hanno attivato 1.600 terapia intensive che sono già nelle loro disponibilità», ha detto Arcuri. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 16 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attacco duro e diretto del commissarioper tutti i governatori alla Conferenza delle: «Vi abbiamo aiutato, ora servono risposte». La questione gira tutta attorno ai numeri delle terapie intensive in Italia, massimo indicatore della situazione coronavirus dal momento in cui se le terapie intensive sono sature le persone che rischiano la vita non possono ricevere cure adeguate. Il rischio è quello di tornare ai numeri dello scorso marzo. «Lenon1.600 terapia intensive che sono già nelle lorotà», ha detto. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 16 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo ...

