Tennis: Petra Kvitova dichiara chiusa la propria stagione 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Termina la stagione 2020 (o meglio, quel che c’è stato) di Petra Kvitova. La ceca, molto recentemente semifinalista al Roland Garros, e sconfitta in questa fattispecie dall’americana Sofia Kenin, non giocherà nemmeno a Ostrava, nella sua Repubblica Ceca. Questo il messaggio della due volte vincitrice di Wimbledon, suddiviso in due tweet: “E’ la fine della mia stagione 2020, e voglio dire un grande grazie a tutti voi. E’ stato un difficile anno per tutti e possiamo solo sperare che il 2021 sarà migliore. Anche se il 2020 è stato duro, ho imparato da esso molte cose e mi ha aiutato a cambiare la nostra prospettiva e realizzare cosa è importante nelle nostre vite. Grazie alle persone intorno a me e a quelli ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Termina la(o meglio, quel che c’è stato) di. La ceca, molto recentemente semifinalista al Roland Garros, e sconfitta in questa fattispecie dall’americana Sofia Kenin, non giocherà nemmeno a Ostrava, nella sua Repubblica Ceca. Questo il messaggio della due volte vincitrice di Wimbledon, suddiviso in due tweet: “E’ la fine della mia, e voglio dire un grande grazie a tutti voi. E’ stato un difficile anno per tutti e possiamo solo sperare che il 2021 sarà migliore. Anche se ilè stato duro, ho imparato da esso molte cose e mi ha aiutato a cambiare la nostra prospettiva e realizzare cosa è importante nelle nostre vite. Grazie alle persone intorno a me e a quelli ...

Tennis. Il 2020 è stato tutto sommato positivo per Petra Kvitova, che ha raggiunto la semifinale al Roland Garros cedendo in due set all’americana Sofia Kenin. Su una superficie poco congeniale alle s ...

Provata dall'intensa programmazione post-lockdown, la campionessa di Bilovec non prenderà parte all'evento di casa.

Tennis. Il 2020 è stato tutto sommato positivo per Petra Kvitova, che ha raggiunto la semifinale al Roland Garros cedendo in due set all’americana Sofia Kenin. Su una superficie poco congeniale alle s ...Provata dall'intensa programmazione post-lockdown, la campionessa di Bilovec non prenderà parte all'evento di casa.