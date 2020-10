Tennis | ATP Parigi Bercy 2020 | non ci sarà il campione in carica Novak Djokovic

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Scelta particolare e molto conservativa, a livello di energie, perper questo finale di stagione. Il serbo, numero uno del mondo, non sarà al via del Masters 1000 su cemento indoor di. Mancherà dunque il detentore del torneo in terra transalpina. Il serbo ha deciso di partecipare all’ATP 500 di Vienna tra una decina di giorni, preferendolo a quello francese (sfruttando anche l’assegnazione diversa di punti per la classifica in quest’annata molto particolare). Ovviamente come ultima manifestazione delNole volerà in terra britannica per provare ad aggiudicarsi le Finals in quel di Londra. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...