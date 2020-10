Tennis, ATP Colonia 2020: i risultati del 16 ottobre. Zverev agguanta la semifinale, tutto facile per Auger-Aliassime (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si conoscono i quattro semifinalisti dell’ATP di Colonia. A staccare il biglietto per primo è stato il padrone di casa Alexander Zverev, che ha superato in tre set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 3-6 6-0 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Adesso il tedesco affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il Tennista iberico ha sconfitto l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Netta vittoria, invece, del canadese Felix Auger-Aliassime contro il moldavo Radu Albot per 6-3 6-0 ed ora il numero 22 del mondo se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha superato il polacco Robert Hurkacz in tre set per 7-6 5-7 6-0. I risultati DEL 16 ottobre – ATP ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si conoscono i quattro semifinalisti dell’ATP di. A staccare il biglietto per primo è stato il padrone di casa Alexander, che ha superato in tre set il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 6-4 3-6 6-0 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Adesso il tedesco affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ilta iberico ha sconfitto l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Netta vittoria, invece, del canadese Felixcontro il moldavo Radu Albot per 6-3 6-0 ed ora il numero 22 del mondo se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha superato il polacco Robert Hurkacz in tre set per 7-6 5-7 6-0. IDEL 16– ATP ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP I dodici tornei del finale di stagione: dalla Sardegna alle ATP Finals di Londra Ubi Tennis Musetti domina Hanfmann. Cecchinato rimonta Ramos. Due azzurri in semifinale

Nell’Atp 250, in corso sulla terra battuta del Forte Village di Pula, avanzano i due italiani che ora se la vedranno con i serbi Djere e Petrovic ...

TENNIS, SARDEGNA OPEN: MUSETTI VOLA IN SEMIFINALE

Il sogno di Lorenzo Musetti, 143esimo del ranking Atp, continua al Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento al ...

Nell’Atp 250, in corso sulla terra battuta del Forte Village di Pula, avanzano i due italiani che ora se la vedranno con i serbi Djere e Petrovic ...