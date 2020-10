Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso verso le nozze: 'Ecco come mi ha regalato l'anello' (Di venerdì 16 ottobre 2020) e si sposano. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno partecipato alla scorsa edizione di ' ', uscendo indenni dal falò di confronto e, dopo che Lorenzo le ha donato l'anello di fidanzamento, sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) e si sposano.hanno partecipato alla scorsa edizione di ' ', uscendo indenni dal falò di confronto e, dopo chele ha donato l'di fidanzamento, sono ...

TrashCafoni : Anticipazioni ironiche Ued speciale Temptation Island: Katia e Vittorio, - delilahgutier : RT @kyranIockwood: ci rendiamo conto che la mia ragazza non ha mai visto uomini e donne, temptation island, c’è posta per te, tu si que val… - delilahgutier : oh calmo io temptation island e ciao darwin me li guardavo gli altri non mi piacciono ?? - sunflowiall : RT @ilariabc: #GFVIP Se stasera non fanno vedere a Tommy una clip con tutte le merdate che dicono di lui in stanza arancione spacco la por… - delenaobsessjon : RT @ilariabc: #GFVIP Se stasera non fanno vedere a Tommy una clip con tutte le merdate che dicono di lui in stanza arancione spacco la por… -