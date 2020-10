Temptation Island, cosa è successo alla coppia Salvo e Francesca dopo il falò di confronto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Li abbiamo visti uscire insieme dalla quinta e penultima puntata del docu-reality Temptation Island, a seguito del falò di confronto anticipato richiesto da lei. Sì, stiamo parlando di Salvo e Francesca, che hanno rilasciato la loro prima intervista a Uomini e Donne Magazine dopo la complicata esperienza all’Is Morus Relais in Sardegna. I due hanno confermato di stare ancora insieme dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti, anche se entrambi recriminano alcuni comportamenti avuti quando sono stati tre settimane separati. Salvo confessa: “Mi pento” Il primo a pentirsi è Salvo, ricordando durante l’intervista alcuni momenti topici come il pugno all’armadio e il lancio ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Li abbiamo visti uscire insieme dquinta e penultima puntata del docu-reality, a seguito del falò dianticipato richiesto da lei. Sì, stiamo parlando di, che hanno rilasciato la loro prima intervista a Uomini e Donne Magazinela complicata esperienza all’Is Morus Relais in Sardegna. I due hanno confermato di stare ancora insiemela fine del loro viaggio nei sentimenti, anche se entrambi recriminano alcuni comportamenti avuti quando sono stati tre settimane separati.confessa: “Mi pento” Il primo a pentirsi è, ricordando durante l’intervista alcuni momenti topici come il pugno all’armadio e il lancio ...

CCokina12 : RT @ilariabc: #GFVIP Se stasera non fanno vedere a Tommy una clip con tutte le merdate che dicono di lui in stanza arancione spacco la por… - shuuuu013 : @sampo_roberto Immagino temptation island rispetterebbe appieno le sue esigenze di linguaggio a lei comprensibile - NoccHOne : @vipera66 Gf, l'isola dei famosi, temptation island, D'Urso, Verissimo, Uomini e donne...se ha notato, son tutti pr… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, #ManilaNazzaro racconta come #LorenzoAmoruso le ha chiesto di sposarlo! - Malesandr4 : RT @ilariabc: #GFVIP Se stasera non fanno vedere a Tommy una clip con tutte le merdate che dicono di lui in stanza arancione spacco la por… -