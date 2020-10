Tapiro d’Oro per Eleonora Daniele dopo il caso Ferragni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Seconda consegna del Tapiro d’oro questa settimana per Valerio Staffelli che è super impegnato. Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi 16 ottobre 2020 vedremo la consegna del Tapiro a Eleonora Daniele dopo la polemica di questa settimana che l’ha vista protagonista. Parliamo ovviamente di quello che è successo nella diretta di Storie Italiane quando la conduttrice di Rai 1 aveva fatto notare che forse Chiara Ferragni avrebbe potuto lanciare più messaggi ai ragazzi per il covid 19, essendo così tanto seguita ( dimenticando però non solo la raccolta fondi dei Ferragnez ma anche tutto quello che Chiara in questi mesi ha fatto per sensibilizzare soprattutto i più giovani). La Daniele, dopo una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Seconda consegna deld’oro questa settimana per Valerio Staffelli che è super impegnato. Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi 16 ottobre 2020 vedremo la consegna della polemica di questa settimana che l’ha vista protagonista. Parliamo ovviamente di quello che è successo nella diretta di Storie Italiane quando la conduttrice di Rai 1 aveva fatto notare che forse Chiaraavrebbe potuto lanciare più messaggi ai ragazzi per il covid 19, essendo così tanto seguita ( dimenticando però non solo la raccolta fondi dei Ferragnez ma anche tutto quello che Chiara in questi mesi ha fatto per sensibilizzare soprattutto i più giovani). Launa ...

