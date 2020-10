Tacopina: “Voglio portare il Catania in Serie A. Con direttore Gardini, club etneo farà il percorso dell’Atalanta” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottanta giorni dopo aver salvato il Catania dal fallimento, i componenti della Sigi hanno aperto le porte all'avvocato italo americano Joe Tacopina che oggi ha presentato una offerta ufficiale per acquisire il club etneo. Questo pomeriggio, alle 16 l'ex proprietario del Venezia ha incontrato i giornalisti in un noto albergo della centralissima via Etna per un saluto ma anche per spiegare i passi avanti per l’operazione Catania. Tacopina ai microfoni di Itasportpress.it ha illustrato i progetti del suo gruppo.Due mesi di lavorocaption id="attachment 440537" align="alignnone" width="594" Tacopina (getty images)/caption"Ci sono voluti due mesi di lavoro prima di addivenire a questa offerta che si compone di tre opzioni: una per il 100% del ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottanta giorni dopo aver salvato ildal fallimento, i componenti della Sigi hanno aperto le porte all'avvocato italo americano Joeche oggi ha presentato una offerta ufficiale per acquisire il. Questo pomeriggio, alle 16 l'ex proprietario del Venezia ha incontrato i giornalisti in un noto albergo della centralissima via Etna per un saluto ma anche per spiegare i passi avanti per l’operazioneai microfoni di Itasportpress.it ha illustrato i progetti del suo gruppo.Due mesi di lavorocaption id="attachment 440537" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Ci sono voluti due mesi di lavoro prima di addivenire a questa offerta che si compone di tre opzioni: una per il 100% del ...

zazoomblog : Tacopina: “Voglio portare il Catania in Serie A. Con direttore Gardini club etneo farà il percorso dell’Atalanta” -… - ItaSportPress : Tacopina: 'Voglio portare il Catania in Serie A. Con direttore Gardini, club etneo farà il percorso dell'Atalanta'… - SportSicilia : Tacopina: 'Presentata offerta a Sigi in tre modalità, una prevede l'acquisizione al 100%. Importante che debiti sia… - ILOVEPACALCIO : #Tacopina: «#Catania? Voglio chiudere l'affare, sto cercando di capire come andare avanti» -