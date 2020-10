Surfing in EU. La nuova ondata di contagi stravolge l'agenda europea (Di venerdì 16 ottobre 2020) La seconda ondata di pandemia stravolge l’agenda del Consiglio europeo di ottobre, formalmente convocata per parlare di Brexit, clima, Africa. Tutti argomenti che vengono trattati e rimandati. Il grosso della discussione tra i 27 leader europei riuniti a Bruxelles è come gestire la nuova emergenza, che riporta le lancette indietro a luglio quando fu la paura dei contagi e la paura che anche uno solo degli Stati europei fallisse sotto i colpi della crisi economica a dare la spinta per una misura inedita come il ‘Next generation Eu’, il pacchetto per la ripresa post-covid.I segni della nuova crisi epidemiologica sono visibili al tavolo dei leader all’Europa building. Ursula von der Leyen, ieri, è costretta ad abbandonare i lavori perché uno dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) La secondadi pandemial’del Consiglio europeo di ottobre, formalmente convocata per parlare di Brexit, clima, Africa. Tutti argomenti che vengono trattati e rimandati. Il grosso della discussione tra i 27 leader europei riuniti a Bruxelles è come gestire laemergenza, che riporta le lancette indietro a luglio quando fu la paura deie la paura che anche uno solo degli Stati europei fallisse sotto i colpi della crisi economica a dare la spinta per una misura inedita come il ‘Next generation Eu’, il pacchetto per la ripresa post-covid.I segni dellacrisi epidemiologica sono visibili al tavolo dei leader all’Europa building. Ursula von der Leyen, ieri, è costretta ad abbandonare i lavori perché uno dei ...

