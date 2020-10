Superbonus esteso e potenziato. Così la Manovra farà ripartire l’Italia. Parla il vicecapogruppo M5S al Senato, Santillo: “Una riforma dell’Irpef per alleggerire il carico fiscale” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Superbonus, una grande riforma dell’Irpef e, ancora, “una nuova forma di tassazione delle partite Iva, non più con il mostruoso sistema dei saldi e degli acconti, ma su quanto effettivamente di volta in volta incassato”. Sono solo alcune delle proposte M5S per la prossima Manovra. Proposte che, come spiega il vicecapogruppo dei pentastellati al Senato Agostino Santillo, possono “spingere ulteriormente il Pil e quindi favorire un abbassamento del debito pubblico”. Tra le proposte del Movimento consegnate a Palazzo Chigi in vista della prossima Manovra ci sono anche quelle sulla riforma fiscale. Quale dovrebbe essere secondo voi l’obiettivo del nuovo sistema fiscale? La riforma fiscale è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020), una grandedell’Irpef e, ancora, “una nuova forma di tassazione delle partite Iva, non più con il mostruoso sistema dei saldi e degli acconti, ma su quanto effettivamente di volta in volta incassato”. Sono solo alcune delle proposte M5S per la prossima. Proposte che, come spiega ildei pentastellati alAgostino, possono “spingere ulteriormente il Pil e quindi favorire un abbassamento del debito pubblico”. Tra le proposte del Movimento consegnate a Palazzo Chigi in vista della prossimaci sono anche quelle sullafiscale. Quale dovrebbe essere secondo voi l’obiettivo del nuovo sistema fiscale? Lafiscale è ...

