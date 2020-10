«Sunless Shadows» | all’ombra delle ragazze in fiore

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nero assoluto e la voce fuoricampo del regista che propone a ognuna di loro di testimoniare se stesse e la propria massima presa di coscienza nella minore età, compiendo un gesto finalmente non più indotto, minacciato o forzato, ma pienamente volontario: entrare nella stanza, accendere la macchina da presa e rivolgersi all’uomo che hanno ucciso – sia il padre, il cognato, il marito -, per dire il profondo dolor eche provano; oppure parlare alla madre, che il piùvolte … Continua L'articolo «», all’ombrainproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Sunless Shadows

Il Manifesto

La settima edizione del Silk Road International Film Festival, attualmente in corso in Cina, ha messo in luce la produzione di lungometraggi, documentari e film d'animazione frutto della collaborazion ...XI'AN, 14 OTT - La settima edizione del Silk Road International Film Festival, attualmente in corso in Cina, ha messo in luce la produzione di lungometraggi, documentari e film d'animazione frutto del ...