Sud unito in un’Italia unita nell’Europa unita (Di venerdì 16 ottobre 2020) Provocata da un’intelligente riflessione di Claudio Signorile prende piede sul Corriere del Mezzogiorno la proposta di costituire una federazione delle Regioni del Mezzogiorno per meglio affrontare le sfide che ci aspettano. Diversamente che nel passato, il dibattito che ne sta scaturendo non s’impantana nello stagno del rivendicazionismo ma cerca di allineare i motivi per i quali un simile assetto può riuscire più utile all’intero Paese. Anche se è dai tempi di Giuseppe Mazzini che si ripete come un mantra che l’Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà – monito riproposto in tutte le salse e da ultimo rilanciato dal ministro Giuseppe Provenzano – in realtà l’esito delle politiche che si sono succedute nel tempo, con la sola lodevole eccezione della prima Cassa che infatti fu spazzata via, è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Provocata da un’intelligente riflessione di Claudio Signorile prende piede sul Corriere del Mezzogiorno la proposta di costituire una federazione delle Regioni del Mezzogiorno per meglio affrontare le sfide che ci aspettano. Diversamente che nel passato, il dibattito che ne sta scaturendo non s’impantana nello stagno del rivendicazionismo ma cerca di allineare i motivi per i quali un simile assetto può riuscire più utile all’intero Paese. Anche se è dai tempi di Giuseppe Mazzini che si ripete come un mantra che l’Italia sarà quel che il Mezzogiorno sarà – monito riproposto in tutte le salse e da ultimo rilanciato dal ministro Giuseppe Provenzano – in realtà l’esito delle politiche che si sono succedute nel tempo, con la sola lodevole eccezione della prima Cassa che infatti fu spazzata via, è ...

PagellaPolitica : I Paesi con le ripercussioni economiche più gravi - Perù, Spagna e Regno Unito - sono tra quelli con il più alto ta… - sud_delmondo : RT @Marco_dreams: Paesi Bassi e Catalogna hanno chiuso bar e ristoranti per minimo di due settimane, la Repubblica Ceca e l'Irlanda del Nor… - natteosalvinimi : @MimmoCarlucci Ho unito il nord col sud! - rossonero83_ : Abbiamo unito il sud con il nord Salsiccia calabrese e polenta ?? - sud_delmondo : RT @carmelopalma: L’Italia fa in rapporto alla popolazione la metà dei #tamponi che si fanno in Germania, Francia e Spagna e tre volte di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud unito Sud unito in un'Italia unita nell'Europa unita - Ildenaro.it Il Denaro "Donne nigeriane e processi di integrazione", sabato webinar coordinato dalla Progetto Sud

Lamezia Terme - Il progetto “Right way. Building integration pathways with victims of human trafficking” è un filo che unisce il tema sociale della tratta umana, ...

Gommoni Made in Sud protagonisti al Salone di Bologna. Al debutto in Italia anche i cinesi di AlumBoats

BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai ...

Lamezia Terme - Il progetto “Right way. Building integration pathways with victims of human trafficking” è un filo che unisce il tema sociale della tratta umana, ...BOLOGNA - Il primo Salone nautico di Bologna punta tutto sulla cosiddetta “piccola nautica”, settore dominato dai battelli pneumatici, meglio noti come gommoni, diventati ormai ...