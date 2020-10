Striscia la notizia consegna il tapiro a Iconize | “Sotto c’è tanto altro”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel bene o nel male,continua a far parlare di sé. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, dopo aver confessato su Instagram di aver inscenato l’aggressione omofoba denunciata a maggio, è stato raggiunto a casa della madre da Valerio Staffelli dilaper ladeld’oro. Il ragazzo ha accettato di buon grado il simpatico premio del tg satirico in onda su Canale 5, ribadendo di aver fatto una cavolata (in realtà ha usato un termine più colorito, ma il concetto di fondo resta). Dopo le scuse pubbliche presentate sui social, la tempesta perfetta sulla testa di Marco Ferrero (il suo vero nome) si arresterà? Le parole dialladelView ...