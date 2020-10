Stilista trovata impiccata a Milano | Riesame | è stato suicidio

(Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ottobre 2020 - Il Tribunale deldiritiene che " non ci siano gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Venturi", accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta ...

Non ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Venturi per il caso di Carlotta Benusiglio, trovata morta il 31 maggio 2016 ...Milano, 16 ottobre 2020 - Il Tribunale del Riesame di Milano ritiene che "non ci siano gravi indizi di colpevolezza a carico di Marco Venturi", accusato di aver ucciso la fidanzat ...