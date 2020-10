Stasera Italia, Barbara Palombelli: “Mariastella Gelmini positiva al Covid, era in studio mercoledì. Io negativa, ora solo ospiti in collegamento” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Mariastella Gelmini che solo mercoledì è stata ospite in studio a Stasera Italia, Barbara Palombelli ha annunciato su Facebook lo stop alle ospitate “di persona”, spiegando che fino a marzo si faranno solo collegamenti e nessuno sarà presente in studio. “Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora!”, ha scritto poi la conduttrice del programma di Rete 4 nel post precisando che, comunque, l’incontro con Mariastella Gelmini era avvenuto a distanza di sicurezza, come previsto dai protocolli anti-Covid. L'articolo Stasera Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività al-19 di Mariastellachemercoledì è stata ospite inha annunciato su Facebook lo stop alle ospitate “di persona”, spiegando che fino a marzo si farannocollegamenti e nessuno sarà presente in. “Stamattina ho fatto il test,. Si lavora!”, ha scritto poi la conduttrice del programma di Rete 4 nel post precisando che, comunque, l’incontro con Mariastellaera avvenuto a distanza di sicurezza, come previsto dai protocolli anti-. L'articolo, ...

La notizia è stata diffusa dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati che, solo mercoledì, era stata ospite in studio a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da ...

