Sportitalia: "Possibile stop per tutti i campionati dilettantistici in Lombardia"

La Lombardia potrebbe decidere di sospendere tutti i campionati dilettantistici dei vari sport. Stando a quanto riportato da Sportitalia, infatti, in queste ore sarebbe in corso un summit tra la regione e i sindaci per valutare l'ipotesi dello stop agli sport dilettantistici. La sospensione dovrebbe riguardare le partite ufficiali e non gli allenamenti e il primo stop potrebbe durare tre settimane con il completo blocco dei gironi A e B del campionato di Serie D. La lega Nazionale Dilettanti attende decisioni ufficiali prima di prendere una posizione ufficiale.

