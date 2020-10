Spadafora: «Ronaldo? Confermo quanto ho detto ieri» (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: Confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”. Così in una nota il ministro dello … L'articolo Spadafora: «Ronaldo? Confermo quanto ho detto ieri» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema:relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”. Così in una nota il ministro dello … L'articolo: «ho» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : Il ministro Spadafora: «Cristiano Ronaldo tornando in Italia ha violato il protocollo» - GoalItalia : 'Protocollo violato? Una bugia' ? Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora ?? - rtl1025 : Tornando dal Portogallo, #Ronaldo ha violato il protocollo anti #Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport… - Sentenza2020 : RT @mike_fusco: Essere chiamato in causa, senza essere nemmeno degno di essere nominato, da Cristiano Ronaldo è senza dubbio il punto più a… - RonaldoTheKing8 : #ronaldo risponde così a #Spadafora in una diretta su instagram, smentendo tutte le cose che ha detto sulla violazi… -