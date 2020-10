Soul: quando Inside Out incontra Coco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se puoi sognarlo puoi farlo. Si riparte dal tradizionale motto del fondatore Mr. Walt per la nuova creatura di casa Disney Pixar, l’atteso Soul presentato in apertura alla Festa del cinema di Roma, un inno al jazz e al “vivere semplicemente”, assaporando attimo per attimo. Sono anni, ormai, che i riflettori si sono spostati dalle principesse alle persone comuni, il protagonista questa volta è un professore di musica delle scuole medie, un uomo che vive solo e coltiva sin da piccolo una fortissima passione per il jazz. È lui, Joe Gardner, ad aprire il film, con la sua classe di apprendisti musicisti caotica e stonata e l’inattesa promozione a tempo indeterminato. Peccato che il suo sogno sia un altro, sin da piccolo ha sempre desiderato suonare il pianoforte e l’incontro con una delle più grandi jazziste al mondo gli ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) Se puoi sognarlo puoi farlo. Si riparte dal tradizionale motto del fondatore Mr. Walt per la nuova creatura di casa Disney Pixar, l’attesopresentato in apertura alla Festa del cinema di Roma, un inno al jazz e al “vivere semplicemente”, assaporando attimo per attimo. Sono anni, ormai, che i riflettori si sono spostati dalle principesse alle persone comuni, il protagonista questa volta è un professore di musica delle scuole medie, un uomo che vive solo e coltiva sin da piccolo una fortissima passione per il jazz. È lui, Joe Gardner, ad aprire il film, con la sua classe di apprendisti musicisti caotica e stonata e l’inattesa promozione a tempo indeterminato. Peccato che il suo sogno sia un altro, sin da piccolo ha sempre desiderato suonare il pianoforte e l’incontro con una delle più grandi jazziste al mondo gli ...

