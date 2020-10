Soul: ecco perché è il nuovo capolavoro Pixar (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il film della Pixar apre la Festa del Cinema di Roma: ecco perché è il nuovo capolavoro dello studio di animazione. Il senso della vita? Sta tutto nel sapore di una foglia secca, un avanzo di pizza, un pezzo di ciambella, un rocchetto di filo e un lecca lecca. Ce lo insegna Soul, il nuovo capitolo della saga Pixar, che la Disney ha deciso di lanciare direttamente sulla propria piattaforma streaming Disney + dal prossimo 25 dicembre, bypassando le sale cinematografiche già abbastanza provate dal fuggi fuggi delle altre major americane scoraggiate dalla pandemia. Titolo di apertura della Festa del Cinema di Roma, ci si sarebbe infatti aspettati di poterne godere sul grande schermo, ma così non sarà, fatta eccezione per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il film dellaapre la Festa del Cinema di Roma:perché è ildello studio di animazione. Il senso della vita? Sta tutto nel sapore di una foglia secca, un avanzo di pizza, un pezzo di ciambella, un rocchetto di filo e un lecca lecca. Ce lo insegna, ilcapitolo della saga, che la Disney ha deciso di lanciare direttamente sulla propria piattaforma streaming Disney + dal prossimo 25 dicembre, bypassando le sale cinematografiche già abbastanza provate dal fuggi fuggi delle altre major americane scoraggiate dalla pandemia. Titolo di apertura della Festa del Cinema di Roma, ci si sarebbe infatti aspettati di poterne godere sul grande schermo, ma così non sarà, fatta eccezione per ...

VivekSrkian33 : RT @TV2000it: Festival Cinema Roma inizia con film Disney 'Soul'. Ecco l'anteprima @fabio_falzone - Jpolemica666 : RT @Iusername70: Ecco un brano per gli auguri alla @patriziaandreoz Voice of the Soul di Death - patriziaandreoz : RT @Iusername70: Ecco un brano per gli auguri alla @patriziaandreoz Voice of the Soul di Death - Iusername70 : Ecco un brano per gli auguri alla @patriziaandreoz Voice of the Soul di Death - MovieTrainercom : 'un viaggio sensoriale all'interno di un universo da noi solo immaginato' #RomaFF15: con #Soul di Disney/Pixar si a… -