Sondaggi politici elettorali oggi 16 ottobre 2020: Lega al minimo, il Pd si avvicina

Sondaggi politici elettorali – Sono lontani per la Lega i bei tempi delle elezioni Europee. Adesso il partito di Matteo Salvini si attesta al 24%, confermando un trend in calo che prosegue ormai da mesi. A dirlo è l'ultimo Sondaggio di Tecnè, che al tempo stesso sottolinea una ripresa del Partito democratico, ormai non troppo distante dal Carroccio. Il partito di Zingaretti si attesta al 20,8%. Continua l'ottimo periodo per Fratelli d'Italia (16,8%), mentre il Movimento Cinque Stelle non va oltre il 15,2%. Forza Italia scende sotto l'8 (7,6%), mentre Italia Viva è al 3,4%.

