Solskjaer | «Sappiamo di aver iniziato molto male | ma…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa del brutto inizio del Manchester United: le sue parole Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa del brutto inizio di stagione del Manchester United. Le sue parole. «Ovviamentedila nostra stagione e quell’ultima partita è finita veramentedi dover fare di meglio, ma abbiamo avuto due settimane per analizzare tutto e lavorarci sopra. E sia quelli che erano con noi in gruppo sia i giocatori impegnati con le nazionali hanno avuto esperienze positive e negative». Leggi su Calcionews24.com