Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’opinione dei Sindaci sul Mes è chiara. Quella di molti partiti anche. I sostenitori del Mes fanno sentire la propria voce, destinatario Giuseppe Conte che da mesi deve mediare fra l’aperto favore espresso da Pd e Italia Viva e la netta contrarietà dei 5 stelle.Sono oltre 200 i primi cittadini che hanno lanciato una raccolta firme affinché il Parlamento accetti i soldi dall’Europa. A sottoscrivere l’appello sono stati, su Tutti, i Sindaci Giorgio Gori e Beppe Sala, rispettivamente di Bergamo e Milano (città simbolo della pandemia in Italia), seguiti da Federico Pizzarotti (Parma), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Leoluca Orlando (Palermo), Dario Nardella (Firenze), Virginio Merola (Bologna), Emilio Del Bono (Brescia). A questi, si sono aggiunti i partiti sia di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’opinione deisul Mes è chiara. Quella di molti partiti anche. I sostenitori del Mes fanno sentire la propria voce, destinatario Giuseppe Conte che da mesi deve mediare fra l’aperto favore espresso da Pd e Italia Viva e la netta contrarietà dei 5 stelle.Sono oltre 200 i primi cittadini che hanno lanciato una raccolta firme affinché il Parlamento accetti i soldi dall’Europa. A sottoscrivere l’appello sono stati, su, iGiorgio Gori e Beppe Sala, rispettivamente di Bergamo e Milano (città simbolo della pandemia in Italia), seguiti da Federico Pizzarotti (Parma), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Leoluca Orlando (Palermo), Dario Nardella (Firenze), Virginio Merola (Bologna), Emilio Del Bono (Brescia). A questi, si sono aggiunti i partiti sia di ...

HuffPostItalia : Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes - MKISKOV : RT @HuffPostItalia: Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes - HuffPostItalia : Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci Zingaretti Zingaretti sul candidato sindaco di Roma: «Stop chiacchiericcio, lo sceglieranno i romani» Corriere della Sera Sindaci, Zingaretti, Renzi. Tutti a premere per il Mes

Nicola Zingaretti, segretario del Pd ... Della stessa opinione anche la senatrice dem Valeria Fedeli, che chiede di “ascoltare l’appello dei sindaci”. Anche Italia Viva è da sempre schierata per il sì ...

Giorgia Meloni, pesante retroscena sulla candidata di FdI in Regione Lazio: "Si prende il posto di Nicola Zingaretti"

Nelle ultime settimane si parla molto della corsa al Campidoglio e dei possibili candidati. Italia Oggi ha lanciato un’indiscrezione su un ...

Nicola Zingaretti, segretario del Pd ... Della stessa opinione anche la senatrice dem Valeria Fedeli, che chiede di “ascoltare l’appello dei sindaci”. Anche Italia Viva è da sempre schierata per il sì ...Nelle ultime settimane si parla molto della corsa al Campidoglio e dei possibili candidati. Italia Oggi ha lanciato un’indiscrezione su un ...