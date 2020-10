Si è buttata dal camion che la portava al macello | la storia a lieto fine della maialina Siena

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Aveva cercato la libertà saltando giù dal rimorchio di un’auto che lo stava trasportando al. Per Senia, un maiale di cinta senese così chiamato dagli agentipolizia che all’inizio di luglio lo avevano recuperato sulla strada 73 di Ponente a Costalpino, alle porte di, è iniziata una nuova vita.Da un allevamento fuori città, dove era stato portato il giorno del ritrovamento, ora è a Castiglione d’Orcia, accolto nel rifugio ‘La Tana del Bianconiglio’, una struttura che ospita 60 animali salvati dallo sfruttamento e da una morte violenta.L’associazione ‘Vita da cani’ di Milano e la Rete dei santuari di animali liberi in Italia si erano rivolte al sindaco diLuigi De Mossi perché Senio avesse un destino ...

Corriere della Sera

Aveva cercato la libertà saltando giù dal rimorchio di un'auto che lo stava trasportando al macello. Per Senia, un maiale di cinta senese così chiamato dagli agenti della polizia che all'inizio di ...