Shalabayeva, il capo della polizia rimuove i superpoliziotti condannati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il capo della polizia Franco Gabrielli non manca di confidare nell’innocenza degli alti funzionari della polizia condannati per il sequestro di persona di Alma Shalabayeva ma li rimuove dai loro incarichi. Dunque, come si dice in questi casi, saranno «destinati ad altre funzioni» Renato Cortese, questore di Palermo, e Maurizio Improta, capo della polizia ferroviaria. I due mercoledì scorso figuravano tra gli agenti di polizia condannati in primo grado dal tribunale di Perugia a cinque anni e all’interdizione perpetua dai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) IlFranco Gabrielli non manca di confidare nell’innocenza degli alti funzionariper il sequestro di persona di Almama lidai loro incarichi. Dunque, come si dice in questi casi, saranno «destinati ad altre funzioni» Renato Cortese, questore di Palermo, e Maurizio Improta,ferroviaria. I due mercoledì scorso figuravano tra gli agenti diin primo grado dal tribunale di Perugia a cinque anni e all’interdizione perpetua dai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RaiNews : La decisione è stata presa dal capo della Polizia Franco Gabrielli come conseguenza della sentenza di primo grado d… - KnightPicardi : RT @NicolaMorra63: Brutta storia, brutta! - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: SHALABAYEVA Tutti condannati, con pene molto più alte rispetto a quelle richieste dai pm al termine della requisitori… - fcolarieti : Caso Shalabayeva, dopo le condanne avvicendamento per il questore di Palermo Cortese e il capo della Polfer Improta… - leoberthi : RT @LaNotiziaTweet: Caso #Shalabayeva, dopo le condanne avvicendamento per il questore di Palermo Cortese e il capo della Polfer Improta. G… -