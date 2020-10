Serie D | girone H | terza giornata all’insegna del goal

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) credits: LNDe spettacolo hanno caratterizzato ladelI diD. Ormai questi due elementi sono diventati una costante negli incontri delle squadre militanti in questo. Le prestazioni sono spesso eclettiche e pirotecniche, le squadre danno vita a match lottati nei quali il più delle volte la squadra vincitrice prevale di misura. Anche dalla classifica si può osservare che sono numerose le squadre che hanno conquistato già due vittorie in queste prime uscite stagionali. Solo quattro le compagini con meno di tre punti. Dunque-spettacolo è il binomio che meglio riassume questo inizio campionato. Focus partita per partita delH diD Numerosi in questa ...