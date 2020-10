Serie C, terra di sventura e avventurieri: dopo la farsa Trapani, ecco il dramma Livorno. Il ruolo delle banche e quello di chi dovrebbe vigilare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quando quest’estate, dopo un campionato sospeso e ripreso in extremis, la crisi del Covid, i calciatori in cassa integrazione, gli stadi chiusi, erano fallite “solo” tre squadre, quasi un record positivo rispetto alle defezione degli ultimi anni, i vertici del pallone avevano esultato: “Il sistema sta tenendo”. In realtà in Serie C sta succedendo di peggio. Nella difficoltà i club si scoprono vulnerabili, esposti alla mercé di speculatori e avventurieri, finiscono in strani giri societari e finanziari di cui nemmeno le istituzioni che dovrebbero vigilare riescono a venire a capo. Così la Serie C diventa un campionato dove le squadre scompaiono a stagione in corso, a volte si auto-eliminano ancor prima di cominciare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quando quest’estate,un campionato sospeso e ripreso in extremis, la crisi del Covid, i calciatori in cassa integrazione, gli stadi chiusi, erano fallite “solo” tre squadre, quasi un record positivo rispetto alle defezione degli ultimi anni, i vertici del pallone avevano esultato: “Il sistema sta tenendo”. In realtà inC sta succedendo di peggio. Nella difficoltà i club si scoprono vulnerabili, esposti alla mercé di speculatori e, finiscono in strani giri societari e finanziari di cui nemmeno le istituzioni cheroriescono a venire a capo. Così laC diventa un campionato dove le squadre scompaiono a stagione in corso, a volte si auto-eliminano ancor prima di cominciare a ...

fattoquotidiano : Serie C, terra di sventura e avventurieri: dopo la farsa Trapani, ecco il dramma Livorno. Il ruolo delle banche e q… - kookietaae : penso di essere l’unica persona nella faccia della terra che non guarda serie tv ... - infocampania : CULTURA - TERRA ORTI PRESENTA MINI GREEN CHEF, LA PRIMA WEB SERIE EDUCAZIONALE INTERAMENTE DEDICATA ALL'ORTOFRUTTA… - tempoitaliait : Maltempo in VENETO, a Venezia il Mose ha scongiurato l'allagamento della città, ma non i danni causati dal forte ve… - salernocitta : Terra Orti presenta Mini Green Chef, la prima web serie educazionale interamente dedicata all’Ortofrutta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie terra Serie C, terra di sventura e avventurieri: dopo la farsa Trapani, ecco il dramma Livorno Il Fatto Quotidiano Aquanox Deep Descent Xbox One

Xbox One. Xbox One; PC; PS4; Genere Simulazione Sviluppatore THQ Nordic. Aquanox Deep Descent è uno sparatutto subacqueo in prima persona a bordo di veicoli, ...

Mountain Bike Elettrica Moterra Neo 1

EMTB Cannondale Moterra Neo 1 Dove lo abbiamo provato: Giro in EMTB su strada poderale dal Colle San Carlo al Lago d’Arpy e ritorno. Tratti pedalati su asfalto sulla strada secondaria dalla frazione P ...

Xbox One. Xbox One; PC; PS4; Genere Simulazione Sviluppatore THQ Nordic. Aquanox Deep Descent è uno sparatutto subacqueo in prima persona a bordo di veicoli, ...EMTB Cannondale Moterra Neo 1 Dove lo abbiamo provato: Giro in EMTB su strada poderale dal Colle San Carlo al Lago d’Arpy e ritorno. Tratti pedalati su asfalto sulla strada secondaria dalla frazione P ...