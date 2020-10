Serie C, la Pro Vercelli si muove per riaprire lo stadio: il comunicato del club piemontese (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Pro Vercelli prova a riaprire parzialmente i cancelli del proprio stadio.Il club piemontese sta varando la possibilità di permettere ai propri tifosi di tornare sugli spalti del 'Silvio Piola', come comunicato ufficialmente attraverso la seguente nota.La F.C. Pro Vercelli 1892, in collaborazione con la Questura di Vercelli e l’Amministrazione locale, si sta muovendo in queste ore per ottenere l’apertura – in vista della prossima gara interna di Serie C, contro la Juventus U23 di mercoledì 21 ottobre – al 15% della capienza dello stadio “Silvio Piola”, così come da ultimo Decreto Ministeriale. Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Proprova aparzialmente i cancelli del proprio.Ilsta varando la possibilità di permettere ai propri tifosi di tornare sugli spalti del 'Silvio Piola', comeufficialmente attraverso la seguente nota.La F.C. Pro1892, in collaborazione con la Questura die l’Amministrazione locale, si stando in queste ore per ottenere l’apertura – in vista della prossima gara interna diC, contro la Juventus U23 di mercoledì 21 ottobre – al 15% della capienza dello“Silvio Piola”, così come da ultimo Decreto Ministeriale.

Mediagol : #SerieC, la Pro Vercelli si muove per riaprire lo stadio: il comunicato del club piemontese - AppleRTweet : RT @CeotechI: Da una nota riportata sulla pagina ufficiale Apple, relativa alla scheda tecnica dei nuovissimi iPhone 12, che avranno di ser… - CeotechI : Da una nota riportata sulla pagina ufficiale Apple, relativa alla scheda tecnica dei nuovissimi iPhone 12, che avra… - diegofornero : #Primavera 3 e 4 mi sembrano soluzioni interessanti per dare una bella vetrina ai giovani dei club di Serie C, conf… - sportli26181512 : Serie C, ecco i match trasmessi in diretta streaming su LIVENow: Si torna in campo, ecco la programmazione disponib… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pro TMW - Pres. Lega Pro: "Per sabato Eleven Sport deve darmi certezza di ottimo funzionamento" TUTTO mercato WEB F1 Esport Pro Series: inizio nel segno dell'Alfa Romeo, male la Ferrari

OPMEER CHE PARTENZA! Riparte la F1 Esport Pro Series e Jarno Opmeer si presenta subito come l'uomo da battere. L'olandese della Alfa Romeo è stato il gran protagonista delle prime tre gare disputate ...

iPhone 12 e 12 Pro: da oggi i preordini! Ecco come fare, quando e dove prenotarli

Tutti i dettagli 15 OTT Tariffe mobile, nel 2020 aumentano i Giga e i prezzi si riducono: tutti i numeri dello studio 15 OTT OPPO Reno4 Pro: elegante ... le impostazioni... 16 OTT Xbox Series X e ...

OPMEER CHE PARTENZA! Riparte la F1 Esport Pro Series e Jarno Opmeer si presenta subito come l'uomo da battere. L'olandese della Alfa Romeo è stato il gran protagonista delle prime tre gare disputate ...Tutti i dettagli 15 OTT Tariffe mobile, nel 2020 aumentano i Giga e i prezzi si riducono: tutti i numeri dello studio 15 OTT OPPO Reno4 Pro: elegante ... le impostazioni... 16 OTT Xbox Series X e ...