Serie B, Virtus Entella-Reggina posticipata alle ore 15 di sabato 17 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nella giornata di ieri è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 nella Virtus Entella. In seguito a tale notizia la Lega Serie B, come previsto dal comunicato n.29 che regola i casi di positività e il rinvio delle gare, l'orario di Virtus Entella-Reggina è stato modificato su richiesta del club di casa per permettere di conoscere l'esito del ciclo di test a cui si è sottoposta la squadra. La partita, pertanto, si disputerà pertanto alle 15:00 e non più alle 14:00 di sabato 17 ottobre.

