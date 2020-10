Serie B | Frosinone-Ascoli posticipata alle 19 | 00

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Cambio di programma nel sabato 17 ottobre che ospiterà la terza giornata diB 2020/2021. La partita che vedrà protagonisteallo stadio Stirpe è stata19:00, anziché14:00 come inizialmente previsto. Il motivo è legato al caso di positività riscontrato in un membro dello staff del club ciociaro e annunciato nel pomeriggio dalla società. Si tratta della seconda partitadopo Virtus Entella-Reggina.

sportface2016 : #SerieB, #FrosinoneAscoli posticipata alle 19:00 - tabellamercatob : #Ultimora 3^ giornata #SerieB Cambia l'orario anche di #FrosinoneAscoli La gara anziché alle 14.00 si disputerà all… - sportli26181512 : Serie B, UFFICIALE: posticipata Frosinone-Ascoli: La Lega Serie B comunica che la gara... - TG24info : Serie B - #Frosinone vs Ascoli, ecco i #Convocati giallazzurri. Assente Beghetto - #TG24.info - #Frosinoneascoli… - Linchiesta_news : ?? #SerieB, cambia l'orario del match tra #Frosinone ed #Ascoli: si gioca alle 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Frosinone

frosinonecalcio.com

Cambio di orario per il match fra Frosinone ed Ascoli: come si legge in una nota diffusa dalla Lega di Serie B, la partita inizialmente prevista alle ore 14:00, inizierà alle ore 19:00.Dopo la positività al coronavirus di un membro dello staff del Frosinone, cambia l'orario del match di domani contro l'Ascoli: fischio d'inizio alle 19 e non più alle 14. Domani mattina, come da proto ...