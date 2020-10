Serie B, Entella-Reggina cambia orario d'inizio (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA - Entella-Reggina cambia orario: come annuncia una nota diffusa dalla Lega di Serie B , la partita originariamente prevista alle 14 è stata posticipata di un'ora e inizierà dunque alle 15 . Il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA -: come annuncia una nota diffusa dalla Lega diB , la partita originariamente prevista alle 14 è stata posticipata di un'ora e inizierà dunque alle 15 . Il ...

sportli26181512 : #SerieB, Entella-Reggina cambia orario d'inizio: I liguri stamattina ha comunicato di avere un positivo nel gruppo… - DiMarzio : #SerieB, Entella-Reggina posticipata di un'ora - sportli26181512 : Coronavirus, Entella: positivo un componente dello staff: Lo ha reso noto il club ligure con un comunicato ufficiale - sportli26181512 : #Reggina, assalto all'Entella per volare in vetta: Serie B, la #Reggina impegnata a Chiavari per la 3ª giornata… - spaziocalcio : #SerieB, gli arbitri per la terza giornata in programma domani e sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Entella Virtus Entella-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Entella-Reggina, posticipato il calcio d'inizio

TORINO - Una piccola modifica per l'orario di Entella-Reggina: come annuncia una nota diffusa dalla Lega di Serie B, la partita originariamente prevista alle 14 è stata posticipata di un'ora e ...

Reggina a Chiavari in casa della Virtus Entella. Le ultime ed i convocati amaranto

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara tra Virtus Entella e Reggina, valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT che si giocherà allo s ...

TORINO - Una piccola modifica per l'orario di Entella-Reggina: come annuncia una nota diffusa dalla Lega di Serie B, la partita originariamente prevista alle 14 è stata posticipata di un'ora e ...Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara tra Virtus Entella e Reggina, valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT che si giocherà allo s ...