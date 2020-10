“Se n’è andato e lo ha convinto lei”. Belen Rodriguez e Antonino: la clamorosa soffiata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quello che inizialmente pareva essere solo un flirt è ormai diventato un vero e proprio fidanzamento. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, 25 anni, che proprio un mese fa ha dedicato il suo primo post alla showgirl argentine. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo. A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese, un paio di settimane fa è arrivata la prova definitiva. Il bacio, che la bella 36enne ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Quello che inizialmente pareva essere solo un flirt è ormai diventato un vero e proprio fidanzamento. Stiamo parlando diSpinalbese, 25 anni, che proprio un mese fa ha dedicato il suo primo post alla showgirl argentine. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo. A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull’amore traSpinalbanese, un paio di settimane fa è arrivata la prova definitiva. Il bacio, che la bella 36enne ...

