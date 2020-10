Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Bonaccini: «Se i casi salgono lezioni da casa» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da Covid, è esplosa anche la polemica intorno alle Scuole. Qualcuno, come la Campania, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da, è esplosa anche la polemica intorno alle. Qualcuno, come la, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - rep_napoli : De Luca, scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre. La ministra Azzolina: 'Decisione grave e sbagliata' [di DARI… - atestaltasempre : RT @Adnkronos: #DeMagistris: '#DeLuca terrà #scuolechiuse fino a Natale' -