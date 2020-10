Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Boccia: «Chi lo fa se ne assume responsabilità» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da Covid, è esplosa anche la polemica intorno alle Scuole. Qualcuno, come la Campania, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da, è esplosa anche la polemica intorno alle. Qualcuno, come la, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - naberriexo : RT @articbaes: Basta scioperare per la chiusura delle scuole ???????? Ci sta che facciano sciopero coloro che vanno nelle scuole dove non c'è… - Pinobrigantedel : @Solocarmen1 Eh cara signora ,però l'acutezza dovrebbe averle dovuto far notare che quelle poche persone erano pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Azzolina: «No al 100% di lezioni da casa» Il Messaggero Bimbo seduto davanti alla scuola chiusa, la foto-simbolo fa il giro del web

Scuole chiuse, proteste anche a Salerno contro l'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sospende l'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e ...

Scuole chiuse, malumori nel Cilento: «Nei piccoli paesi non ha senso»

Malumori anche nel Cilento per la chiusura delle scuole. Diverse le prese di posizione. «Sono triste sia da sindaco che da dirigente scolastico perché nei nostri piccoli paesi dove gli studenti sono ...

Scuole chiuse, proteste anche a Salerno contro l'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sospende l'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e ...Malumori anche nel Cilento per la chiusura delle scuole. Diverse le prese di posizione. «Sono triste sia da sindaco che da dirigente scolastico perché nei nostri piccoli paesi dove gli studenti sono ...