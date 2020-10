Scuole chiuse in Campania, protestano scuolabus e mamme: 'Oggi il giorno più buio per l'istruzione' (Di venerdì 16 ottobre 2020) protestano le mamme a Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le Scuole da Oggi al 30 ottobre. Le mamme si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania, dopo un tam tam ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020)lea Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere ledaal 30 ottobre. Lesi sono date appuntamento davanti alla sede della Regione, dopo un tam tam ...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - Lor_bert : @_cristiano73 che poi chi ha gelaterie pizzerie negozi in centri commerciali che fa? muore di fame? questi vogliono… - Bettibu7 : @donatda @jacopo_iacoboni Ci sono scuole già chiuse. -