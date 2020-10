Scuole chiuse Campania: la foto del bambino al banco fuori dal cancello diventa virale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’immagine che vale più di mille parole. La protesta civile di un bambino al banco davanti ad una scuola elementare in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca, ha disposto la chiusura degli istituti e licei a seguito della brusca impennata di contagi. Nell’ordinanza arrivata nel corso della serata di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, si legge della sospensione dal 16 al 30 ottobre delle attività didattiche in presenza per le Scuole primarie e secondarie, ma anche per le Università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. A pubblicare lo scatto del bimbo il sito ‘Positano News’: «Un’immagine forte che fa commuovere inviataci da un nostro lettore». leggi anche l’articolo —> De Luca chiude le Scuole ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un’immagine che vale più di mille parole. La protesta civile di unaldavanti ad una scuola elementare in, dove il governatore Vincenzo De Luca, ha disposto la chiusura degli istituti e licei a seguito della brusca impennata di contagi. Nell’ordinanza arrivata nel corso della serata di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, si legge della sospensione dal 16 al 30 ottobre delle attività didattiche in presenza per leprimarie e secondarie, ma anche per le Università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. A pubblicare lo scatto del bimbo il sito ‘Positano News’: «Un’immagine forte che fa commuovere inviataci da un nostro lettore». leggi anche l’articolo —> De Luca chiude le...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - HuffPostItalia : In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - Notiziedi_it : Scuole chiuse in Campania, ecco perché De Luca ha firmato l'ordinanza più contestata - hizdaisy : Spero solo che queste scuole non rimangano chiuse fino a Natale -