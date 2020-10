Scuole, chi seguirà la Campania? Azzolina: 'No al 100% di lezioni da casa' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da , è esplosa anche la polemica intorno alle . Qualcuno, come la Campania, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30 ottobre. Altri potrebbero ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l'impennata dei contagi da , è esplosa anche la polemica intorno alle . Qualcuno, come la, ha anticipato i tempi, decidendo di chiudere gli istituti fino al 30 ottobre. Altri potrebbero ...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - mante : Mi sembra di capire che il governo ci stia dicendo che esistono (piccoli) problemi risolvibili (chi va a camminare,… - longhiwilvit : RT @claudiocerasa: Le scuole in Campania avevano riaperto il 24 settembre, ovvero una settimana dopo il resto d'Italia. Chiuderle oggi, nem… - BramucciMatteo : RT @claudiocerasa: Le scuole in Campania avevano riaperto il 24 settembre, ovvero una settimana dopo il resto d'Italia. Chiuderle oggi, nem… - attiniadimare : RT @mariannaaprile: Divento pazza. Verso la fine del lockdown i ministri e il governo ci spiegavano che le scuole le avrebbero pure aperte,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chi Scuole chiuse per Covid, chi seguirà la Campania? Azzolina: «No al 100% di lezioni da casa» Il Messaggero Chiusura scuole in Campania, per il maestro di strada “uno schiaffo a chi si sta impegnando”

Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di strada onlus, commenta la decisione del governatore De Luca: “Molte scuole si sono seriamente impegnate per diminuire il rischio e ora hanno ...

“Soul”: l'ultimo film della Disney Pixar è l'odissea di un'anima

Protagonista di Soul, film Disney Pixar che ieri ha aperto tra gli applausi la 15esima edizione della Festa di Roma in programma fino a sabato 24 ottobre, è l’afroamericano Joe Gardner, un insegnante ...

Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di strada onlus, commenta la decisione del governatore De Luca: “Molte scuole si sono seriamente impegnate per diminuire il rischio e ora hanno ...Protagonista di Soul, film Disney Pixar che ieri ha aperto tra gli applausi la 15esima edizione della Festa di Roma in programma fino a sabato 24 ottobre, è l’afroamericano Joe Gardner, un insegnante ...