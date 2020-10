Scuola, movida, trasporti: la Lombardia verso la stretta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galici Alla luce dell'aumento dei casi, Attilio Fontana ha deciso di parlare ai cittadini per spiegare le proposte sul tavolo per nuove strette sul territorio L'aumento dei contagi fa paura e anche la Lombardia inizia a prendere le contromisure del caso per arginare la diffusione del coronavirus. La regione amministrata da Attilio Fontana è quella che negli ultimi giorni ha registrato il maggior numero di contagi in Italia, anche a fronte del maggior numero di tamponi eseguiti. Il governatore della Lombardia ha, quindi, indetto una conferenza stampa per spiegare le nuove misure e i prossimi passi. nodo 1896702 “L'obiettivo è ridurre le persone sul trasporto pubblico locale”, ha dichiarato Attilio Fontana, spiegando così la stretta che si prevede in regione nei prossimi giorni. Tra le ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesca Galici Alla luce dell'aumento dei casi, Attilio Fontana ha deciso di parlare ai cittadini per spiegare le proposte sul tavolo per nuove strette sul territorio L'aumento dei contagi fa paura e anche lainizia a prendere le contromisure del caso per arginare la diffusione del coronavirus. La regione amministrata da Attilio Fontana è quella che negli ultimi giorni ha registrato il maggior numero di contagi in Italia, anche a fronte del maggior numero di tamponi eseguiti. Il governatore dellaha, quindi, indetto una conferenza stampa per spiegare le nuove misure e i prossimi passi. nodo 1896702 “L'obiettivo è ridurre le persone sul trasporto pubblico locale”, ha dichiarato Attilio Fontana, spiegando così lache si prevede in regione nei prossimi giorni. Tra le ...

