Scuola | in Campania didattica a distanza fino al 30 ottobre Azzolina | “decisione gravissima”

(Teleborsa) – "Gravissima". Così la ministra Lucia Azzolina giudica la decisione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di chiudere le scuole e predisporre la didattica a distanza su tutto il territorio regionale fino al 30 ottobre. "In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo e di certo non se lo è preso a Scuola. La media nazionale è 0.80. Se c'è crescita contagi non è di certo colpa della Scuola", ha dichiarato la ministra dell'Istruzione. Una posizione sostenuta anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dal Consiglio europeo ha commentato: "Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore ...

