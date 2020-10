Scuola chiuse per il Covid | a Salerno alunno protesta studiando da solo per strada

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sta facendo il giro il suo istituto dei social l’immagine di una singolareattuata all’esterno dellaMatteo Mari diin Campania. Un bambino e’ stato fotografato davanti ai cancelli chiusi dell’istituto pronto a fare lezione, nonostante l’ordinanza regionale che prevede lo stop alle attivita’ didattiche fino al 30 ottobre. Il piccoloe’ seduto su un banchetto monoposto e ha con se’ lo zaino con il materiale scolastico. La dirigente scolastica dell’istituto, Flavia Petti, contattata dall’agenzia Dire, spiega di non essere a conoscenza dell’evento “ma credo che il gesto sia dovuto a una reazione istintiva dei genitori dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole. E’ comprensibile. Per loro – aggiunge ...

Corriere : Con grembiule davanti alla scuola chiusa: la foto da Salerno - LiborioButera : RT @Corriere: Con grembiule davanti alla scuola chiusa: la foto da Salerno - Allampino : Vorrei usare termini vecchi come “tessuto sociale” e “collettività” per difendere l’apertura della scuola ma prefer… - paoloangeloRF : Con grembiule e mascherina davanti alla scuola chiusa: la foto di una mamma di Salerno - carlottacallig : RT @Corriere: Con grembiule davanti alla scuola chiusa: la foto da Salerno -

Queste le parole del Governatore. De Luca, inoltre, difende la scelta presa per quanto riguarda la chiusura delle scuole: “Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti ...Dall'altro lato, l'opposizione, come il leader della Lega Matteo Salvini, lancia l'altolà ammonendo che "chiudere tutto sarebbe un disastro ... allo scopo di prevenire la chiusura delle scuole e un ...