Scuola ancora senza insegnanti Bergamo, vuote duecento cattedre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Percentuali di rifiuto tra il 60-70%, picchi per il sostegno. Si ricorrerà alle Gaduatorie di istituto o alle Messe a disposizione.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ancora E’ ancora scuola questa? Lettera Orizzonte Scuola Coronavirus: a scuola tutto il giorno. Scontro Governo-Regioni dopo lo stop alle lezioni in Campania

Orario scolastico spalmato su tutta la giornata, ossia mattino e pomeriggio. Lo propone il preidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, alla conferenza Stato-Regioni per evitare lo ...

Scuole chiuse, ma aumentano ancora i contagi nel liceo vesuviano: sono 16

Stop alle lezioni, ma intanto al liceo classico Flacco di via Scalea a Portici aumentano i contagi. Nel liceo classico porticese negli ultimi giorni sono ...

