Scontro sulle porte girevoli di Padoan. I pentastellati attaccano la nomina dell’ex ministro di Renzi e Gentiloni alla presidenza di Unicredit (Di venerdì 16 ottobre 2020) La designazione alla presidenza di Unicredit dell’ex ministro dell’economia e attuale deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, pone “una macroscopica questione di inopportunità” e si si collega a quello di una “vera legge sul conflitto d’interessi che grazie al MoVimento 5 Stelle è in corso di esame alla Camera”. Queste le considerazioni espresse dai senatori pentastellati delle commissioni Bilancio e Finanze a proposito di una nomina, quella di Padoan che fa discutere. Il diretto interessato ha assicurato di aver avviato le pratiche per rinunciare al suo incarico alla Camera, ma, come si legge nella nota l’ex ministro è stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) La designazionedidell’exdell’economia e attuale deputato del Pd, Pier Carlo, pone “una macroscopica questione di inopportunità” e si si collega a quello di una “vera legge sul conflitto d’interessi che grazie al MoVimento 5 Stelle è in corso di esameCamera”. Queste le considerazioni espresse dai senatoridelle commissioni Bilancio e Finanze a proposito di una, quella diche fa discutere. Il diretto interessato ha assicurato di aver avviato le pratiche per rinunciare al suo incaricoCamera, ma, come si legge nella nota l’exè stato ...

SkyTG24 : Covid, scontro sulle terapie intensive. Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti” - IMBURBE_RITO : RT @SkyTG24: Covid, scontro sulle terapie intensive. Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti” - anto5stars : RT @SkyTG24: Covid, scontro sulle terapie intensive. Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti” - arual812 : RT @SkyTG24: Covid, scontro sulle terapie intensive. Arcuri: “Regioni non hanno attivato 1.600 posti” - anglotedesco : Mezza Italia è a rischio lockdown.Scontro sulle scuole in Campania -