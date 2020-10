Sclerosi sistemica: buoni risultati con romilkimab (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sclerosi sistemica: risultati promettenti per romilkimab in fase 2. Riscontrati benefici significativi sulla fibrosi cutanea I risultati di un trial di fase 2 recentemente pubblicato su ARD suggeriscono che romilkimab, un farmaco anti-IL 4 e IL 13 sarebbe in grado di indurre benefici significativi sulla fibrosi cutanea in pazienti affetti da Sclerosi sistemica (Ssc). Essendo “proof-of-concept”, lo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020)promettenti perin fase 2. Riscontrati benefici significativi sulla fibrosi cutanea Idi un trial di fase 2 recentemente pubblicato su ARD suggeriscono che, un farmaco anti-IL 4 e IL 13 sarebbe in grado di indurre benefici significativi sulla fibrosi cutanea in pazienti affetti da(Ssc). Essendo “proof-of-concept”, lo… L'articolo Corriere Nazionale.

I risultati di un trial di fase 2 recentemente pubblicato su ARD suggeriscono che romilkimab, un farmaco anti-IL 4 e IL 13 sarebbe in grado di indurre benefici significativi sulla fibrosi cutanea in ...

Sclerodermia, Gils: al via il bando per un giovane ricercatore

Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia lancia un bando di concorso, del valore di 25 mila euro, riservato a un giovane ricercatore con laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche/bi ...

