Sci alpino, domani il gigante di Soelden. Brignone: “Proverò a ripetermi”. Goggia: “Lavoro per trovare sensazioni” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino con il gigante femminile a Soelden. Come da tradizione sarà la località austriaca a tenere a battesimo la stagione. Nelle ultime ore sono caduti circa dieci centimetri di neve, prontamenti ripuliti dagli addetti, ma sufficienti per impedire la classica sciata in pista. Le partecipanti hanno potuto così fare quattro giri su una pista che scende a poca distanza dal tracciato di gara, che è stato comunque barrato nei giorni scorsi. Le previsioni meteo parlano comunque di un miglioramento per il fine settimana. L’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone, detentrice della Sfera di Critallo overall e di specialità. L’azzurra ha parlato ai microfonib della Fisi: “Come ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato 17 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2020-2021 di scicon ilfemminile a. Come da tradizione sarà la località austriaca a tenere a battesimo la stagione. Nelle ultime ore sono caduti circa dieci centimetri di neve, prontamenti ripuliti dagli addetti, ma sufficienti per impedire la classica sciata in pista. Le partecipanti hanno potuto così fare quattro giri su una pista che scende a poca distanza dal tracciato di gara, che è stato comunque barrato nei giorni scorsi. Le previsioni meteo parlano comunque di un miglioramento per il fine settimana. L’Italia si affiderà in particolar modo a Federica, detentrice della Sfera di Critallo overall e di specialità. L’azzurra ha parlato ai microfonib della Fisi: “Come ...

OA_Sport : Sci alpino, domani il gigante di Soelden. Brignone: “Proverò a ripetermi”. Goggia: “Lavoro per trovare sensazioni” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Una #Brignone senza limiti: 'Sempre al via per ripetermi' #Soelden - GiuliaSaggiorat : RT @Thestudentweet: Questo #weekend parte il #Rai #wintertour per seguire le gare della nuova stagione di #sci alpino! @RaiNews https://t… - Thestudentweet : Questo #weekend parte il #Rai #wintertour per seguire le gare della nuova stagione di #sci alpino! @RaiNews - RSIsport : ???? La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Sölden. La Svizzera, tornata dopo 31 anni davanti a tutti nella cla… -