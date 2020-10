Sci Alpino | Brignone | “Esordio a Soelden? Prima gara sempre terno al lotto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Siamo alla vigilia del gigante di, con le gigantiste azzurre pronte a scendere in pista. La squadra azzurra diretta da Gianluca Rulfi schiererà nove atlete, con Federicapronta a difendere il titolo conquistato l’anno passato sia in classifica generale che in quella di gigante stesso: “Comelaè unal lotto perché non conosciamo lo stato di forma delle nostre avversarie – spiega la campionessa valtellinese -. Per quanto mi riguarda, è stata un’estate diversa dal solito per le note vicende legate al Covid-19, ma siamo riuscite ugualmente ad allenarci con ottima continuità. Non sento il peso della responsabilità, sono pronta a rimettermi in gioco per alzare l’asticella, sapendo ...