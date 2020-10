Santelli, l’ironia di Spinoza e la clamorosa gaffe de L’Espresso: così i “buoni” rispettano la morte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – E’ certo una vecchia storia: quando si tratta di rispetto, di ironia o di gusto a sinistra ritengono sempre di essere al di sopra di ogni giudizio. Salvo, poi, urlare allo scandalo se lo stesso humour politicamente scorretto o una caduta di stile viene da “destra”. Ennesima riprova di questa inclinazione alla spocchia dai nostri amici gauche vi è stata per la morte della presidente della Regione Calabia Jole Santelli. Spinoza e la battuta sulla morte della Santelli Spinoza è un blog che racchiude ormai da anni il “meglio” delle battute su internet. Corrisponde ovviamente ad un account Twitter molto seguito e molto attivo. In occasione della prematura morte della Santelli, l’account ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – E’ certo una vecchia storia: quando si tratta di rispetto, di ironia o di gusto a sinistra ritengono sempre di essere al di sopra di ogni giudizio. Salvo, poi, urlare allo scandalo se lo stesso humour politicamente scorretto o una caduta di stile viene da “destra”. Ennesima riprova di questa inclinazione alla spocchia dai nostri amici gauche vi è stata per ladella presidente della Regione Calabia Jolee la battuta sulladellaè un blog che racchiude ormai da anni il “meglio” delle battute su internet. Corrisponde ovviamente ad un account Twitter molto seguito e molto attivo. In occasione della prematuradella, l’account ...

latwittipe : @l_angiolini Sì, non vuole colpire la Santelli. Non è lei il bersaglio, ma il sistema. Spesso della satira non vien… - ianti93 : @spinozait @rostokkio Tutti indignati. L’oggetto dell’ironia non è la morte della Santelli, ma le copiose assunzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Santelli l’ironia Coronavirus: Zangrillo, 'Berlusconi dimostra che seguendo regole si batte virus' Affaritaliani.it